Siemens Healthineers : AlphaValue abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - AlphaValue maintient sa note d'achat sur le titre Siemens Healthineers avec un objectif de cours réduit de 74 à 67,6 euros.



'Malgré notre opinion toujours positive sur Healthineers, nous sommes devenus plus prudents car nous constatons que le ralentissement de l'économie mondiale a un impact négatif sur l'entreprise', souligne l'analyste.



AlphaValue ajoute que la hausse des taux d'intérêt et l'activité contestée de Diagnostics saperont probablement la rentabilité.

De plus, en raison de charges d'intérêts plus élevées, le broker indique avoir réduit ses attentes de rentabilité.





