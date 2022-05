Siemens Gamesa : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Siemens Gamesa, avec un objectif de cours abaissé de 21 à 18,1 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Siemens Energy a lancé une offre de rachat en cash de l'intégralité du capital de Siemens Gamesa (SGRE) qu'il ne possède pas, soit environ 32.9% pour 4 MdsE.



Les actionnaires minoritaires de SGRE se verront offrir 18.05 E par action soit une prime de 7.7% versus le dernier cours ou une décote de 14% par rapport au cours moyen sur 1 an de SGRE.



Siemens Energy vise un retrait de la cote de SGRE et une clôture de l'opération d'ici la fin d'année calendaire. L'offre publique de rachat pourrait être lancée mi-septembre.



'Cette opération était attendue et compte tenu de la structure capitalistique du groupe, une contre-offre d'un autre acteur est inenvisageable', assure Oddo.



