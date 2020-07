Siemens Gamesa : Deutsche Bank est à conserver sur le titre

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a rétabli la couverture de Siemens Gamesa avec une note 'conserver' et un objectif de cours de 16 euros, affirmant que les perspectives à long terme du constructeur d'éoliennes restent 'attractives' malgré les défis actuels.



Dans une note aux clients, le bureau d'analyses a souligné que les perspectives de croissance à long terme du groupe industriel espagnol restent 'largement intactes'.



'Avec le nouveau DG Andreas Nauen, nous prévoyons un redressement du segment onshore qui, combiné à une forte croissance continue de l'offshore et des services, devrait permettre au groupe d'atteindre le bas de sa fourchette de marge de 8-10%', indique Deutsche Bank.



