Siemens Gamesa : Credit Suisse n'est plus à surperformance

(CercleFinance.com) - Credit Suisse dégrade son opinion sur Siemens Gamesa de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 22 à 18,05 euros, l'alignant ainsi sur le prix d'offre publique d'achat volontaire proposé par sa maison-mère Siemens Energy le 21 mai.



'Nous comprenons de Siemens Energy que 75% est requis pour un retrait de la cote (soit 7% sur les 32,9% du capital détenus par des actionnaires minoritaires)', affirme le broker, pour qui 'l'offre est susceptible d'avancer, étant donné le bas montant d'acceptation requis'.



