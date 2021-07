Siemens Gamesa : AlphaValue passe d'accumuler à 'alléger'

(CercleFinance.com) - AlphaValue est passé mardi d''accumuler' à 'alléger' sur le titre Siemens Gamesa, estimant que le projet de transformation du spécialiste de l'éolien était appelé à 'prendre du temps'.



Le bureau d'études parisien - qui maintient son objectif de cours de 22 euros sur la valeur - justifie sa dégradation par les annonces décevantes faites la semaine dernière par le groupe espagnol, et notamment de l'abaissement de ses objectifs financiers au titre de l'exercice 2020-2021.



Une annonce due aux coûts plus lourds que prévu de certains projets menés au Brésil ainsi qu'au lancement de la nouvelle plateforme 5.X, explique AlphaValue dans une note.



Le cabinet indépendant fait par ailleurs remarquer que l'annonce de Siemens Gamesa fait également apparaître un certain nombre d'éléments favorables pour l'exercice 2021-2022, ce qui le conduit à revoir à la baisse ses prévisions de marges bénéficiaires face à l'apparition de ces coûts.



