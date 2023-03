Siemens Energy : UBS réitère son avis sur le titre

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 25 E après le lancement d'une augmentation de capital en numéraire par construction accélérée d'un livre d'ordres.



' L'offre s'élève 1,259 milliard d'euros ou 72,7 millions d'actions (représentant environ 10 % du capital social). Les nouvelles actions devraient être négociées à partir du 23 mars 2023 ' souligne UBS.



Les actions ont été placées à un prix de placement de 17,32 E par action.



' Le placement réussi de nouvelles actions est une étape importante dans le refinancement de notre offre publique d'achat en numéraire sur Siemens Gamesa et soutient notre solide notation de crédit de qualité ', a déclaré Maria Ferraro, directrice financière de Siemens Energy.



