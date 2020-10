Siemens Energy : UBS initie à l'achat

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - UBS a initié vendredi la couverture du titre Siemens Energy avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 26 euros après l'entrée en Bourse, un peu plus tôt cette semaine, de la filiale énergétique de Siemens.



Dans une note de recherche, le broker déplore que le marché s'attache davantage aux activités de turbines à gaz à grand rendement de l'entreprise, qui ne représentent plus que 10% du chiffre d'affaires et qui sont en plein déclin, qu'aux autres métiers de la société.



UBS souligne pourtant que les domaines des applications industrielles, de la transmission d'énergie, des services et des énergies renouvelables sont attendues en croissance moyenne de l'ordre de 2,7% d'ici à 2023, ce qui devrait plus que contrebalancer le recul des activités traditionnelles.



Le courtier considère par ailleurs que le titre affiche une attraction attrayante à l'heure actuelle, avec un rendement du flux de trésorerie de 8,9% et un rendement du dividende de 2,2%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.