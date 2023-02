Siemens Energy : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note neutre sur le titre Siemens Energy, avec un objectif de cours relevé de 15,9 à 17,8 euros.



Siemens Energy avait publié le 19 janvier dernier des résultats T1 2023 préliminaires, suite à un nouveau profit warning de Siemens Gamesa (SGRE). Dès lors, les résultats publiés ce matin ne réservent pas de surprises, souligne Oddo.



Siemens Energy a ainsi publié un chiffre d'affaires de 7,06 milliards d'euros au titre du 1er trimestre de son exercice 2023, en hausse de 16% par rapport à la même période un an plus tôt, et une perte nette de 598 ME, creusée par rapport à la perte nette de 246 ME enregistrée un an plus tôt.



Dans ce contexte, 'nous révisons à la baisse nos estimations 2023 et 2024, tenant compte des difficultés de SGRE, mais intégrons de meilleures perspectives sur les autres divisions à moyen terme, au regard du carnet et du redressement des marges en cours', indique Oddo.



