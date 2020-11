Siemens Energy : Oddo initie un suivi à 'achat'

(CercleFinance.com) - Oddo BHF initie un suivi sur le titre Siemens Energy à 'achat' avec un objectif de cours fixé à 28 euros, le bureau d'études déclarant tabler, comme le consensus, sur un 'fort rebond des profits' pour le constructeur de centrales électriques.



'Siemens Energy a connu un début boursier difficile mais affiche une sous-valorisation manifeste', juge l'analyste, pour qui 'ses plans d'amélioration de la rentabilité devraient faire progresser les marges et les résultats, soutenant le cours'.



