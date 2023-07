Siemens Energy : Oddo BHF se montre prudent, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note neutre sur le titre Siemens Energy, assortie d'un objectif de cours révisé de

23,1 à 18,5 euros.



Alors que Siemens Gamesa est confronté à des soucis techniques touchant son parc offshore, le groupe indique 'être en train de revoir le business plan de l'activité offshore, puisque les efforts de productivité n'ont pas l'ampleur espérée', rapporte l'analyste.



Dans ce contexte, Oddo BHF intègre 1.1 MdE de charges supplémentaires (après les 472 ME déjà enregistrés au T1) liées aux réparations nécessaires et ceci sur le seul T3. Il précise de plus qu'il est possible que le montant soit plus élevé et/ou que celui-ci s'étale sur plusieurs trimestres.



Ainsi, le broker indique que ses BPA 2024 sont révisés en baisse de 9.6%.

'Le positionnement du groupe (électrification, renouvelables) est très attractif, mais le rythme d'amélioration des marges chez Siemens Gamesa est incertain et les coûts associés aux réparations nécessaires suite aux problèmes de qualité des 4X et 5X nous rendent prudents', conclut le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.