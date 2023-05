Siemens Energy : Oddo BHF relève sa cible mais reste neutre

(CercleFinance.com) - Tout en relevant son objectif de cours de 17,8 à 23,1 euros sur Siemens Energy après sa publication de deuxième trimestre, Oddo BHF réaffirme son opinion 'neutre', estimant que 'la route est encore longue pour redresser Siemens Gamesa'.



S'il reconnait que les commandes du constructeur de centrales impressionnent, le bureau d'études considère que 'c'est moins le cas de l'EBIT ajusté', et pointe un abaissement des objectifs de BPA 2023 malgré un relèvement des guidances au niveau opérationnel.



'Le positionnement du groupe (électrification, renouvelables) est très attractif, mais le rythme d'amélioration des marges chez Siemens Gamesa est incertain', juge l'analyste, qui relève néanmoins ses estimations pour le groupe allemand.



