Siemens Energy : Jefferies relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur Siemens Energy avec un objectif de cours relevé de 28 à 37 euros, voyant du potentiel de hausse confortable de 30% ou plus, et même environ 60% dans son scénario 'basé sur des croissance, marges et multiples plus ambitieux'.



'Notre analyse approfondie de l'hydrogène dans cette note, combinée à une réévaluation significative de l'actif Gas & Power, suggère que le marché sous-estime considérablement le potentiel de rendement de l'action', explique le broker dans son résumé.



