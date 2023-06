Siemens Energy : Jefferies dégrade à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé lundi avoir dégradé son conseil sur Siemens Energy de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours revu à la baisse de 25 à 16,5 euros.



S'il considère que le titre du groupe énergétique allemand constitue un dossier d'investissement relativement intéressant, le broker explique qu'il préfère rester à l'écart de la valeur dans l'attente de l'évaluation définitive de l'impact financier découlant de la défaillance des composants de sa filiale éolienne Siemens Gamesa.



En plus de cet élément de distraction, les coûts nécessaires à l'amélioration de la productivité dans les éoliennes en mer ('offshore') viennent s'ajouter à ce climat d'incertitude, poursuit le courtier, qui dit ne pas voir les résultats de Siemens Energy toucher de plancher avant l'exercice 2023/2024.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.