Siemens Energy : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a indiqué lundi maintenir sa recommandation 'conserver' sur Siemens Energy, mais abaissé son objectif de cours sur le titre de 26 à 20 euros.



Du point de vue de l'analyste, le sévère avertissement sur résultats lancé par le groupe énergétique allemand vendredi dernier, lié aux performances décevantes de sa filiale Siemens Gamesa, soulève quelques incertitudes concernant sa situation financière.



Au-delà des difficultés rencontrées dans le déploiement de projets éoliens en mer ('offshore') et de gains de productivité insuffisants, l'intermédiaire explique s'alarmer de l'incapacité du management à évaluer correctement l'impact financier du dossier.



'Ces problèmes de qualité apparaissent spécifiques à la société et nous nous attendons maintenant à ce que Siemens Gamesa perde aussi des parts de marché dans l'onshore (éolien terrestre, NDLR)', ajoute-t-il.



Pour DB, ces incertitudes pourraient bien relancer les craintes entourant la structure bilantielle du groupe, ce qui pourrait selon lui laisser présager le besoin d'une augmentation de capital d'au moins un milliard d'euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.