Siemens Energy : Credit Suisse relève sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Siemens Energy et relève son objectif de cours à 36 euros, contre 27 euros précédemment.



Le bureau d'analyses annonce que la rentabilité du 1er trimestre 2021 est 'rassurante' et compte sur la réduction des effectifs annoncée (7800 postes sont concernés) pour générer 400 à 500 ME d'économies et viser un objectif de marge de 6 à 8% en 2023.



Enfin, le broker estime que Siemens Energy devrait profiter de la dynamique structurelle du marché des électrolyseurs à hydrogène, une activité qui pourrait permettre à l'entreprise de générer un chiffre d'affaires dans ce domaine de 120 à 740 ME d'ici 2025.





