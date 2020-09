Siemens Energy : Credit Suisse initie à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a initié mardi la couverture du titre Siemens Energy avec une recommandation 'surperformance' et un objectif de cours établi à 26 euros.



Dans une note, le bureau d'études salue la volonté affichée par la direction de l'entreprise d'améliorer les marges bénéficiaires des activités de gaz et de production d'énergie, mais aussi de SGRE (Siemens Gamesa Renewable Energy), la filiale d'énergies renouvelables.



Credit Suisse dit par ailleurs apprécier le modèle 'résistant' de l'activité de services pour turbines à gaz, ainsi que l'offre jugée 'complète' dans la production et le transport d'énergie, qualifiant par ailleurs d''intéressante' l'option prise par le groupe sur le marché de l'hydrogène.



L'analyste ajoute enfin qu'il considère comme 'attractive' la valorisation actuelle du groupe.



Après des débuts sans grand éclat hier à la Bourse de Francfort, le titre Siemens Energy rebondissait ce mardi de plus de 4%.



