Siemens Energy : Credit Suisse encouragé par les turbines

(CercleFinance.com) - Credit Suisse affiche une opinion 'surperformance' avec un objectif de cours de 27 euros sur Siemens Energy, encouragé par la dynamique continue du marché des turbines à gaz (en particulier les grandes turbines) et la capacité du groupe à accroître ses parts de marché.



'Comme il l'a mentionné lors de sa publication du deuxième trimestre 2022-23, le groupe s'est vu commander 31 unités de turbines de plus de 10 MW contre un total de 67 unités sur le marché, atteignant une position de n°1 au cours du trimestre', pointe le broker.



Credit Suisse rappelle aussi que Siemens Energy table désormais sur une croissance des revenus de 10 à 12% en données comparables dans sa division Gas Services, à comparer à une fourchette qui allait de 0 à 4% auparavant.



