Siemens Energy : BofA reprend le suivi à l'achat

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé mercredi avoir repris la couverture du titre Siemens Energy avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 24 euros.



D'après l'analyste, le groupe énergétique allemand est bien placé pour profiter des programmes étatiques de soutien à l'économie, tels que le plan pour le climat ('Green Deal') de Bruxelles ou la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) aux Etats-Unis.



Dans son étude, BofA juge par ailleurs que le pire est passé pour Siemens Gamesa, la filiale d'éoliennes de Siemens Energy, ce qui signifie selon lui que l'entité en difficulté constitue aujourd'hui une 'option gratuite' pour les investisseurs en vue de son redressement.



Pour le reste, l'intermédiaire estime que les activités à fortes marges, telles que les services pour l'industrie du gaz ou la transformation numérique de l'énergie, disposent d'un carnet de commandes suffisant pour permettre une accélération de la croissance et de viser un flux de trésorerie disponible (FCF) de plus de 1,6 milliard d'euros sur le long terme (hors Siemens Gamesa).



