Siemens Energy : Berenberg abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mardi avoir abaissé de 34 à 25 euros son objectif de cours sur Siemens Energy suite au 'profit warning' lancé il y a deux semaines, tout en maintenant son conseil d'achat sur le titre.



Dans une note envoyée à ses clients, la banque allemande estime qu'il va falloir de longues années pour que la perception des investisseurs sur le groupe énergétique change après cet avertissement qui s'est soldé par une correction boursière de l'ordre de 40%.



'Malgré cela, la valorisation actuelle du titre est susceptible de susciter l'intérêt de ceux qui s'intéressent à l'action d'un point de vue axé sur la valeur et l'arbitrage en termes de risques', conclut-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

