Shell : UBS reste à l'achat sur le titre après les résultats

(CercleFinance.com) - La compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Royal Dutch Shell a annoncé jeudi avoir pratiquement triplé son bénéfice au cours du premier trimestre, une performance supérieure aux attentes du marché.



Suite à cette annonce, UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 2450 pence.



L'analyste souligne la forte trésorerie et la perspective d'une augmentation des distributions aux actionnaires.



' Shell a annoncé un bénéfice de 9,1 milliards de dollars au 1er trimestre 22, soit 5 % de plus que le consensus de 8,7 milliards de dollars (UBSe 8,4 milliards de dollars). Le bénéfice d'exploitation est de 9,8 milliards de dollars, supérieur au consensus de 9,4 milliards de dollars (UBSe 9,1 milliards de dollars). Le 'cash flow' opérationnel a été battu à 14,8 milliards de dollars, soit plus que les 7,8 milliards de dollars d'UBS ' indique le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.