Shell : UBS réitère son conseil et l'objectif

(CercleFinance.com) - Après un point commercial du groupe sur le 2ème trimestre, UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 2650 pence.



' Les résultats du 2T22 de Shell sont, dans l'ensemble, proches de nos attentes, ce qui laisse présager un nouveau trimestre solide ' indique le bureau d'analyses.



' Shell a signalé aujourd'hui dans sa mise à jour commerciale du 2ème trimestre 2022 que les performances commerciales de l'activité gazière intégrée (IG) devraient être inférieures à celles du 1er trimestre 2022, qui étaient exceptionnelles ' rajoute UBS.



Rappelons que la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Royal Dutch Shell a annoncé avoir pratiquement triplé son bénéfice au cours du premier trimestre, une performance supérieure aux attentes du marché.



