Shell : UBS réitère son conseil après la nomination du DG

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses a confirmé ce matin sa recommandation à l'achat sur le titre avec un objectif de 2650 p suite à l'annonce hier d'un nouveau directeur général.



Le groupe a annoncé au poste de directeur général Wael Sawan, un vétéran au sein de l'entreprise qui dirigeait jusqu'ici la branche de gaz intégré et d'énergies renouvelables du groupe.



' Wael Sawan remplacera Ben van Beurden comme DG à partir du 1er janvier 2023. Shell a annoncé que Ben van Beurden quittera son poste de DG à la fin de l'année 2022 et qu'il sera remplacé par Wael Sawan le 1er janvier 2023. Ben van Beurden continuera à travailler en tant que conseiller du conseil d'administration jusqu'au 30 juin 2022 ' précise UBS.



Wael Sawan, un citoyen libano-canadien, a grandi à Dubaï et a effectué la totalité de sa carrière, longue de 25 ans, au sein de Shell.



