Shell : Jefferies reste à achat, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Shell avec un objectif de cours ajusté de 33 à 32 livres sterling, le titre de la compagnie pétro-gazière anglo-néerlandaise demeurant son nom préféré dans le secteur pour 2023.



Selon lui, Shell 'combine le potentiel de croissance de la rémunération des actionnaires le plus élevé avec une stratégie de transition énergétique équilibrée (léger en capital) et un bon effet de levier aux tensions persistantes sur les marchés mondiaux du gaz'.



'Shell peu accroitre son dividende par action de 15% supplémentaires en 2023 tout en augmentant sa politique de distribution de CFFO', ajoute le broker, pour qui les problèmes opérationnels du troisième trimestre devraient être considérés comme ponctuels.



