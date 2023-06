Shell : Berenberg reste à achat, ajuste ses cibles

(CercleFinance.com) - Berenberg réitère sa recommandation 'achat' sur Shell, avec des objectifs de cours ajustés à 32,5 euros/2800 pence, contre 32 euros/2850 pence précédemment, revenant sur une journée investisseurs organisée par le groupe énergétique le 14 juin dernier.



Le broker note qu'il s'est éloigné des objectifs de volume à plus long terme pour se concentrer plutôt sur la discipline des coûts, en ciblant notamment une amélioration à court terme du FCF par action sous-jacent de 10% par an d'ici à 2025.



'Nous considérons que la stratégie est positive pour les actionnaires et pensons qu'au fil du temps, elle entraînera des rendements plus élevés pour les actionnaires et une revalorisation de l'action, qui reste attrayante à 7,4 fois le BPA 2024', indique-t-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.