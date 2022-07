Shell : Barclays relève ses prévisions de bénéfices

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce des chiffres commerciaux sur le 2ème trimestre du groupe, l'analyste confirme son conseil pondérer en ligne et son objectif de cours de 30 GBP.



' Nous considérons que la mise à jour commerciale est positive et nous augmentons de 3 % les bénéfices du groupe pour le deuxième trimestre ' indique Barclays.



' Plus important encore, les reprises de dépréciation de 4 milliards de dollars et l'augmentation du prix du pétrole à long terme ont préparé le terrain pour la révision du plan financier, et nous pensons qu'une augmentation du dividende devient plus probable ' rajoute le bureau d'analyses.



