SGS : Oddo reste à 'alléger', rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'alléger' sur SGS, mais avec un objectif de cours rehaussé de 2000 à 2100 francs suisses, après la publication par le groupe de services de certification d'un 'CA et de résultats de premier semestre contrastés'.



Le groupe suisse a dévoilé un chiffre d'affaires de 2,65 milliards d'euros, en décroissance de 20,7% (dont -10,4% en organique), une marge d'EBITA ajustée de 12,5% et un BPA en recul de 30% (contre une baisse de 27% attendue en consensus).



'Nous interprétons cette publication comme plutôt bonne, dans la mesure où, malgré un CA en deçà de nos attentes, le drop-through de marge est inférieur à nos attentes et à celles du consensus', juge Oddo, qui n'est toutefois 'pas à l'aise avec les multiples'.



