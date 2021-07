SGS : Oddo relève son conseil et sa cible

(CercleFinance.com) - Mettant en avant la dynamique positive du groupe, Oddo ajuste sa note sur le titre SGS, passant de 'sous-performance' à 'neutre', tout en relevant son objectif de cours à 2900 CHF, contre 2500 CHF précédemment.



L'analyste souligne la 'grande qualité' du premier semestre, avec une croissance organique de 12,4% quand le consensus tablait sur 10,7%.



Dans ces conditions, Oddo prévoit que le chiffre d'affaires de SGS atteindra 6,3 MdsCHF en 2021 puis 6,6 MdsCHF en 2022 et relève ses estimations de BPA de près de 5% en 2021 et 2022, justifiant ainsi le relèvement de sa recommandation.



