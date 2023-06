SGS : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa recommandation 'neutre' sur SGS avec un objectif de cours abaissé de 100 à 90 francs suisses, pour 'factoriser un peu plus les risques liés à l'inflation affectant la perception de la marge à court terme'.



Avant la publication de ses semestriels, le 24 juillet avant Bourse, le bureau d'études déclare anticiper une bonne dynamique en organique, mais prévient que les devises pèseront sur le premier semestre, et ajuste ainsi son BPA 2023 de -2,5%.



Oddo BHF considère aussi que la valorisation du groupe suisse de services d'inspection et de certification reste élevée par rapport à ses comparables que sont Bureau Veritas et Intertek 'alors qu'il présente l'upside le plus limité dans le secteur à court terme'.



