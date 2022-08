Securitas : UBS abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS estime que l'effet de levier éclipse les objectifs ambitieux. L'analyste reste neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 100 SEK (contre 110 SEK).



' Objectifs ambitieux, malgré la faiblesse des transactions actuelles de Stanley et nous restons préoccupés par l'effet de levier élevé (>4x) ' indique UBS.



Le groupe suédois a pris le contrôle exclusif des activités de sécurité électronique de Stanley Black & Decker.



Stanley Security et Securitas sont des prestataires de services de sécurité, tous deux actifs dans l'installation et la maintenance d'équipements de surveillance électronique et de services de surveillance et de réponse aux alarmes.



