Securitas : Credit Suisse relève son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève son opinion sur Securitas de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours maintenu à 165 couronnes suédoises, rehaussant en outre de 1% son estimation de résultats 2022 pour le groupe suédois spécialisé dans la sécurité privée.



Le broker pense que le consensus ne parvient pas à refléter les vents favorables liés aux programmes de transformation : ses propres prévisions d'EBITA pour 2021-23 sont supérieures de 3-5% aux consensus pour 2021-23.



Selon Credit Suisse, 'le cours actuel ne prend en compte aucune amélioration de marge depuis les points bas de 2020 en dépit de progrès solides au premier semestre 2021, ni les vents favorables tangibles des programmes de transformation dans les années à venir'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.