Scout24 : Oddo est à Surperformance sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo initie la couverture du segment ' classified ' (petites annonces) avec 4 nouvelles valeurs : Adevinta (Surperformance, 200 NOK), Scout24 (Surperformance, 80 E), Auto Trader (Neutre, 585 p) et Rightmove (Sous-performance, 600 p).



L'analyste intègre Prosus (Surperformance, OC 126 E) dont la branche ' classified ' est le principal actif consolidé.



' En tenant compte de ce dernier pôle, la capitalisation boursière de ce segment est de 41 MdE ' souligne l'analyste.



' Le secteur a de nombreux atouts et bénéficie de catalyseurs structurels (pénétration du online, monétisation du modèle transactionnel, M&A) qui lui permettront de maintenir une croissance du résultat opérationnel déjà très solide (+15%/an depuis 5 ans) ' indique Oddo.



