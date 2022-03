Scandic : La valeur la moins attractive du secteur selon Oddo

(CercleFinance.com) - Oddo indique que les chiffres de RevPAR en Europe ont baissé de 36% par rapport à 2019 sur le mois de février, des niveaux comparables à ceux de septembre 2021, après 4 mois de décélération continue, impactée principalement par le variant Omicron (surtout décembre/janvier).



' Cette baisse s'explique quasi exclusivement par les baisses de taux d'inoccupations à -34%, alors que les prix moyens sont à seulement -3% vs. 2019. Les prix continuent ainsi de bien se tenir malgré le contexte, en réalité ils n'ont pas été affectés (ou très peu) par les effets Omicron, ce qui dénote un pricing power qui reste relativement élevé pour le secteur ' indique l'analyste.



Les Etats-Unis continuent de surperformer largement l'Europe et conforte l'opinion positive d'Oddo sur IHG (surperformance avec un objectif de cours de 5900p, les Etats-Unis représentent plus de 60% de son portefeuille, d'autant plus que cette exposition est quasi exclusivement domestique).



En revanche, Oddo reste très conservateur sur NH Hotels (exposition forte à une demande corporate en Europe, dans les principales villes et donc sensibilité forte à la clientèle internationale) et sur Scandic (objectif de cours de 31 SEK. focalisation sur les pays nordiques avec une forte exposition à la demande corporate).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

