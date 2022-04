Sartorius : Stifel reste à achat, remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 570 à 600 euros sur Sartorius, considérant que la valorisation actuelle du fournisseur allemand d'équipements et de services pour l'industrie pharmaceutique 'semble attractive'.



Le broker anticipe pour Sartorius 'un début d'année vigoureux dans l'ensemble de ses divisions', avec au premier trimestre, une croissance des ventes de 18,3% à taux de changes constants ainsi qu'une marge d'EBITDA de 33,5%.



Stifel voit le titre comme une 'valeur refuge relative à un prix plus abordable' et augmente son WACC (coût moyen pondéré du capital) de 30 points de base à 5,6% 'pour refléter la compression générale des multiples du secteur'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.