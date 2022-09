SAP : UBS reste à l'achat après la nomination de Dominik Asam

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 107 E après l'annonce de la nomination du nouveau directeur financier de SAP.



' Malgré son manque d'expérience dans le secteur des logiciels, Dominik Asam rejoint l'équipe en mars 23 avec une bonne réputation et une bonne connaissance des grandes entreprises complexes comme SAP ' indique UBS.



Dominik Asam, le chief financial officer (CFO) d'Airbus, a décidé de quitter l'entreprise début mars 2023 après presque quatre ans en poste. Il a rejoint Airbus en tant que directeur financier et membre du comité exécutif en avril 2019.



