SAP : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur SAP avec un objectif de cours relevé de 107 à 120 euros suite à un récent entretien avec l'équipe de direction du géant allemand des logiciels d'entreprise.



Dans une note de recherche, le broker souligne que le directeur général du groupe, Christian Klein, comme son directeur financier Luka Mucic, lui ont vanté d'un 'ton confiant' les perspectives affichées par l'entreprise.



Ils ont notamment mis en évidence le développement important de la plateforme de transformation 'RISE', qui soutient d'après eux le carnet de commandes de la société en raison de ses longs délais de déploiement, qui s'étalent souvent sur plusieurs années chez les plus gros clients, explique UBS.



Cette caractéristique rend l'activité du groupe résistante au ralentissement économique, ont-ils assuré, sans compter la croissance dans le 'cloud' qui dépasse largement la croissance du reste du catalogue selon eux, poursuit-il.



Au-delà de ces éléments, le courtier justifie sa recommandation d'achat par l'amélioration continue des résultats du groupe et par une valorisation boursière qui lui semble tout à fait 'raisonnable'.



