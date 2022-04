SAP : Stifel réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur SAP avec un objectif de cours réduit de 160 à 150 euros, à l'approche de la publication des résultats de l'éditeur allemand de progiciels au titre de son premier trimestre 2022, attendus le 22 avril.



Le broker indique prévoir pour cette période des licences de 384 millions d'euros, en baisse de 23%, mais des revenus du cloud de 2,74 milliards, en croissance de 22%, ainsi qu'une marge opérationnelle de 24,7% (contre un consensus à 25,5%).



'La marge brute du cloud au premier trimestre devrait continuer à baisser, d'environ 30 points de base. Par ailleurs, nous pensons que les prévisions pour l'exercice 2022 seront probablement maintenues', ajoute-t-il.



