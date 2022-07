SAP : Oddo réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre SAP, avec un objectif de cours réduit de 104 à 93 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que les résultats au titre du 2e trimestre seront publiés le 22 juillet et indique ne pas avoir de crainte majeure sur la topline.



'Le consensus anticipe des licences en baisse de -25% à change constant (cc), bien en ligne avec les indications du management post -T1', note le broker.



Dans ce contexte, Oddo anticipe une croissance de +5.6% à cc (consensus : 6.4% à cc) 'et nous sommes même 1% au-dessus en données publiées grâce à un impact Fx attendu plus favorable que prévu par le Consensus', poursuit l'analyste.



En revanche, Oddo rappelle que 'le véritable problème de SAP porte sur les marges', alors que des coûts viennent s'ajouter sur SAP à la suite de l'arrêt des activités en Russie. La marge devrait ainsi s'établir à 23,5% en baisse de 460 pbs par rapport à la même période 12 mois plus tôt.



'In fine, nous attendons une publication T2 mitigée, pouvant amener un resserrement à la baisse de la guidance d'operating profit, mais probablement pas un warning à ce stade', conclut l'analyste.



