SAP : Oddo confirme son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - Oddo estime que SAP a pre-annoncé hier soir des résultats du 1er trimestre 2021 globalement supérieurs aux attentes, avec notamment un CA de 6.35 MdE, 1.6% au-dessus des attentes.



' Cette surperformance est tirée par de très bonnes ventes de licences, qui sont en croissance de 11% à cc alors que le marché pariait sur une chute (Css : -18% rep ; ODDO BHF: -9% à cc) ' indique Oddo.



L'analyste souligne également que SAP publie un Operating Profit non-IFRS de 1.74 MdE, 19% au-dessus du consensus. ' La marge opérationnelle ressort ainsi à 27.4%, en hausse de 490 bp à cc, soit +4 points au- b dessus des attentes '.



' Le groupe ne relève que faiblement ses guidances annuelles : SAP anticipe une croissance Cloud & Software de +1% à +2% à cc (vs 0% à 2% à cc préc.). En substance, SAP relève marginalement la croissance des revenus Cloud (+14% à +18% vs +13% à +18% préc.) ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil Surperformance sur la valeur et l'objectif de cours de 138 E.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.