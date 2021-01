SAP : Oddo confirme son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - Oddo estime que SAP a annoncé hier soir des résultats au 4ème trimestre 2020 préliminaires globalement supérieurs aux attentes du marché.



' Le CA ressort à 7.54 MdE, en baisse de 2% à cc, 1% au-dessus du consensus (7.45 MdE), L'EBIT non-IFRS ressort à 2.77 MdE en hausse de +3% et 5% supérieur aux attentes. Le FCF annuel atteint 5.9 MdE très au-dessus des attentes (Oddo BHF : 4.7MdE ; consensus : 4.7 MdE) ' indique l'analyste.



SAP annonce également une guidance de résultats sur 2021. ' Ces guidances semblent particulièrement prudentes : Cloud & Subscription revenus en croissance de 13% à 18% à cc. EBIT non-IFRS de 7.8 MdE à 8.2 MdE à cc. Cela implique un EBIT non-IFRS de 7.76 MdE en données publiées en milieu de fourchette, 4% en dessous du consensus (8.07MdE) et 6% en dessous de nos attentes '.



Oddo estime que le titre reste faiblement valorisé et pense que les prochaines publications pourraient offrir de bonnes surprises. L'analyste reste à l'achat avec un objectif de 138 E.



