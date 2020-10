SAP : Oddo BHF relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur SAP avec un objectif de cours relevé de 152 à 162 euros, mettant en avant l'amélioration du free cash-flow et l'introduction en Bourse (IPO) de Qualtrics par l'éditeur de progiciels allemand.



'L'IPO de Qualtrics doit permettre de trouver le bon équilibre entre la capacité de la société à mieux adresser le marché attractif de l'Experience Management hors clients SAP et bénéficier du soutien de sa maison mère', juge en effet l'analyste.



'Cela lui offrirait également une monnaie d'incentive pour son management. Cette IPO pourrait ajouter un upside de 4% à 8% sur le titre qui devrait aussi bénéficier des progrès réalisés dans la conversion de l'EBIT en FCF', poursuit-il.



