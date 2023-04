SAP : 'le trimestre a été très solide' selon UBS

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 130 E après l'annonce de ses résultats et d'une progression solide du carnet de commandes.



' Le premier trimestre a été très solide, mettant en évidence les vents contraires dont bénéficie SAP grâce au cycle de mise à niveau de S/4 HANA et aux contrats pluriannuels de transformation en Cloud ' indique le bureau d'analyses.



' Les résultats ont été solides avec une croissance du carnet de commandes de 25% (T4 24%). Les changements de prévisions sont purement mécaniques pour Qualtrics ' rajoute UBS.



En raison de la cession programmée de Qualtrics, sa filiale de plateforme d'enquête, le numéro un européen des logiciels a revu à la baisse ses prévisions annuelles.



Son objectif de résultat opérationnel non-IFRS passe ainsi à 8,6-8,9 milliards d'euros, contre 8,8-9,1 milliards jusqu'à présent, tandis que son flux de trésorerie annuel est désormais attendu autour de 4,9 milliards d'euros, contre cinq milliards précédemment.



