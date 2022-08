SAP : Jefferies confirme son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce de la nomination d'un nouveau directeur financier de l'éditeur allemand de logiciels d'entreprise, Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 105 E.



SAP a annoncé la nomination de Dominik Asam comme nouveau directeur financier à partir de mars 2023. Dominik Asam est actuellement chief financial officer (CFO) d'Airbus depuis presque quatre ans.



L'analyste estime que cette nomination est judicieuse car il s'agit d'une personne déjà connue et respectée par les actionnaires.



' Cependant, le débat risque de se focaliser rapidement sur les objectifs à moyen terme. SAP a déjà indiqué qu'ils seront revus à la hausse au cours des prochains trimestres, mais il est peu probable que le nouveau directeur financier puisse les prendre en charge avant l'été 2023 ' indique Jefferies.



