SAP : Jefferies confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 132 E.



' SAP déploie un cloud industriel avec des axes verticaux et met l'accent sur l'utilisation de la plateforme cloud SAP pour l'extensibilité ' indique le bureau d'analyses.



' À l'avenir, SAP concentrera ses efforts sur son portefeuille principal et ses applications là où il est n ° 1 ou n ° 2 sur le marché - avec des partenariats probables pour le reste, ce qui pourrait se traduire par un SAP plus ciblé que les années précédentes ' rajoute Jefferies.



