SAP : Jefferies abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa note “achat” sur le titre SAP, avec un objectif de cours abaissé à 110 euros, contre 120 euros précédemment.



Bien que les prévisions pour l'exercice 22/23 restent inchangées, le bureau d'analyses abaisse ses prévisions sur le 2e trimestre 2022 de 8%, soit 3% en-deçà du consensus.



Jefferies indique que le ralentissement du 2nd trimestre avait néanmoins été signalé par le management et bien anticipé par les acheteurs. ' Nous voyons ainsi l'incertitude autour du 2nd trimestre comme une opportunité d'achat ', analyse le broker.



Enfin, Jefferies note qu'avec l'accélération des revenus du cloud, la proportion de licences dans le chiffre d'affaires total est passé de 22% au cours de l'exercice 2016 à seulement 8% au cours de l'exercice 2022, une tendance qui rend donc SAP moins cyclique que par le passé.





