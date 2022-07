SAP : Credit Suisse reste positif malgré une cible réduite

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur SAP malgré un objectif de cours ramené de 141 à 121 euros, jugeant 'sous-appréciés' la résilience et le portefeuille de l'éditeur allemand de progiciels.



Le broker pointe que les dépenses informatiques des entreprises semblent demeurer résilientes, mais voit aussi la force du portefeuille de SAP comme source de résilience, notant que le cycle de produits S/4Hana du groupe s'accélère.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.