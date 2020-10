SAP : Crédit Suisse reste à 'surperformance', réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur SAP, mais avec un objectif de cours ramené de 157 à 119 euros, au lendemain d'un point d'activité de l'éditeur de progiciels allemand marqué par une 'réinitialisation majeure des objectifs à moyen terme'.



'Si l'évolution vers le Cloud est positive pour la valeur vie client totale, elle produit une courbe en J classique, avec des pressions à court terme suivies par une accélération future', note le broker à propos de la nouvelle stratégie présentée par SAP.



Selon Crédit Suisse, 'les investisseurs auront besoin de quelques trimestres de réalisations par rapport à ce nouveau plan avant d'être susceptibles d'accorder à la transition le bénéfice du doute'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.