SAP : Credit Suisse remonte sa cible

(CercleFinance.com) - L'analyste Credit Suisse annonce ce matin revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre SAP, passant de 120 à 135 euros.



Le broker confirme, au passage, sa recommandation 'Surperformance' sur la valeur.



'Nous avons soutenu toute l'année que les investisseurs sous-estimaient le potentiel de cross-selling du groupe (...), et l'Intelligent Enterprise est une stratégie qui devrait directement améliorer la satisfaction des clients et cette dimension de cross-selling, selon nous', commente le broker.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer