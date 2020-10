SAP : Crédit Suisse confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce des trimestrielles inférieures aux attentes et d'un avertissement sur les résultats annuels, Crédit Suisse confirme son conseil à surperformance sur la valeur et son objectif de 157 E.



' Les résultats du troisième trimestre montrent des revenus inférieurs de 5 % au consensus. L'EBIT du troisième trimestre est inférieur de 2 % à celui du trimestre précédent ' estime Crédit Suisse.



Les prévisions sur le bénéfice opérationnel de l'exercice 2020 sont ramenées à 8,1-8,5 milliards d'euros contre 8,1-8,7 milliards d'euros.



' La direction s'attend maintenant à un bénéfice globalement stable pour les deux prochaines années. Cela correspond à un EBIT de 8,05 milliards d'euros pour l'année fiscale 2022. La direction s'attend à une croissance de 13 % de l'EBIT entre les exercices 2023 et 2025, ce qui devrait permettre d'atteindre un EBIT d'au moins 11,5 milliards d'euros pour l'exercice 2025 ' indique le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.