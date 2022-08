SAP : Berenberg salue la nomination du nouveau CFO

(CercleFinance.com) - Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur SAP avec un objectif de cours de 110 euros, après l'annonce de l'arrivée, en mars 2023, de Dominik Asam comme directeur financier (CFO) de l'éditeur allemand de logiciels d'entreprise.



'Les retours de notre base d'investisseurs suggèrent que l'absence de plan de succession du CFO a pesé sur l'action SAP ; cette annonce devrait donc être accueillie positivement', estime le broker, jugeant qu'elle donne à la direction une stabilité à long terme.



'Cela augmente également la probabilité d'une révision des objectifs à moyen terme', ajoute Berenberg, qui y voit un autre catalyseur pour le titre, de même qu'une poursuite des bonnes performances du cloud au troisième trimestre (résultats prévus le 25 octobre).



