SAP : Attentes déçues, Oddo abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Alors que SAP a publié des résultats trimestriels mitigés et un CA (6,54 milliards d'euros) 5% inférieur aux attentes, Oddo estime que l'entreprise a par ailleurs ' douché les attentes pour 2021 et 2022 '.



En effet, SAP annonce que sa croissance sera limitée en 2021 et 2022 et que ses marges n'augmenteront pas sur cette même période. ' L'impact sur la marge à horizon 2023 est estimé de 4 à 5 points ', rapporte Oddo qui, par conséquent, révise à la baisse sa séquence d'Operating Profit 2020, 2021 et 2022 de respectivement -3%, -12% et -16%.



Dans ce contexte, Oddo maintient sa recommandation d'achat sur le titre mais réduit sensiblement son objectif de cours, passant de 162 à 138 euros.





